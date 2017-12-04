يوفنتوس يسعى لضمان دور الـ16.. وبايرن للانتقام من باريس

وسط صراع ملتهب بين 14 فريقا على حجز باقي البطاقات المؤهلة لمرحلة الأدوار الفاصلة، يسدل الستار خلال اليومين المقبلين على فعاليات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من خلال مباريات الجولة السادسة الأخيرة في هذا الدور.

وحسمت ثمانية فرق بطاقات التأهل إلى الدور الثاني، دور الستة عشر، للبطولة فيما لا يزال الصراع دائرا بين 14 ناديا على البطاقات الثمانية الأخرى في انتظار ما ستسفر عنه مباريات الجولة الأخيرة خلال اليومين المقبلين.

وتبرز أندية يوفنتوس الإيطالي وليفربول ومانشستر يونايتد من إنجلترا وبورتو البرتغالي ضمن الفرق التي تسعى لحجز مقعدها في الدور الثاني من خلال مباريات اليومين المقبلين.

كما تشهد هذه الجولة مواجهة مثيرة للغاية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني على صدارة المجموعة الثانية علما بأن الفريقين تأهلا بالفعل للدور الثاني قبل مباريات هذه الجولة.

ويختتم مانشستر يونايتد مسيرته في هذا الدور بمواجهة مثيرة أمام ضيفه سيسكا موسكو الروسي بالمجموعة الأولى فيما يحل بازل السويسري ضيفا على بنفيكا البرتغالي الذي فقد أي فرصة في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل أو حتى المركز الثالث الذي ينتقل صاحبه للعب في مسابقة الدوري الأوروبي.

ويتصدر مانشستر يونايتد المجموعة برصيد 12 نقطة مقابل تسع نقاط لكل من بازل وسيسكا فيما يأتي بنفيكا في المركز الرابع الأخير بلا رصيد من النقاط.

ويحتاج مانشستر بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو إلى نقطة التعادل فقط في مباراة يوم الثلاثاء ولكنه قد يخسر أيضا ويحجز مكانه في الدور الثاني نظرا لفوزه على سيسكا ذهابا 4 - 1 في موسكو وفارق الأهداف الكبير الذي يتمتع به الفريق.

وبغض النظر عن الفرصة الجيدة لمانشستر يونايتد في مباراة الغد للعبور إلى الدور الثاني، ستكون المباراة أفضل استعداد للفريق قبل مباراة "ديربي" مانشستر التي يلتقي فيها مانشستر سيتي يوم الأحد ضمن فعاليات الدوري الإنجليزي.

وقال أندير هيريرا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، في تصريحات على موقع النادي بالإنترنت: لا أفكر في مباراة الأحد، وتفكيري ينصب حاليا على لقاء سيسكا، لم نتأهل بعد للدور الثاني في دوري الأبطال، ولهذا، لم نبدأ التفكير في مباراة مانشستر سيتي.

وعلى النقيض من مانشستر يونايتد، لا يواجه جاره مانشستر سيتي أي قلق في مباريات الجولة الأخيرة حيث حجز الفريق بالفعل بطاقة التأهل للدور الثاني وضمن صدارة المجموعة السادسة بغض النظر عن نتيجة مباراة أمام مضيفه شاختار دونيستك الأوكراني يوم الأربعاء.

ويتصدر سيتي المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات متتالية وقد ينجح في الحفاظ على العلامة الكاملة من خلال الفوز في مباراة الأربعاء رغم صعوبتها حيث يحل شاختار المركز الثاني في المجموعة برصيد تسع نقاط مقابل ست نقاط لنابولي الإيطالي الذي يحتاج للفوز بعد غد على مضيفه فينورد الهولندي، بلا نقاط، وخسارة شاختار أمام مانشستر ليحجز الفريق الإيطالي مقعده في الدور الثاني.

ويخوض نابولي هذه المباراة بعدما مني بالهزيمة الأولى له في الدوري الإيطالي هذا الموسم عندما خسر صفر - 1 أمام يوفنتوس يوم الجمعة.

ويرجح أن يغيب عن صفوف نابولي في هذه المباراة لاعبه لورنزو إنسيني بسبب الإصابة في الساق ولكن الفريق قد يعتمد على قائده ماريك هامشيك في هذا اللقاء حيث يتعافى اللاعب من الإصابة بشكل جيد.

وقال هامشيك: تفكيرنا الآن ينصب على دوري الأبطال، نريد التأهل للدور التالي، سنذهب إلى أمستردام من أجل الفوز ونتمنى فوف مانشستر في مباراته.

ويمتلك روما الإيطالي فرصة كبيرة للغاية للعبور إلى الدور الثاني حيث يختتم الفريق مسيرته في هذا الدور أمام ضيفه قرة باغ بطل أذربيجان ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويتصدر تشيلسي الإنجليزي المجموعة برصيد عشر نقاط وحجز الفريق بطاقة التأهل من هذه المجموعة إلى الدور الثاني بغض النظر عن مباريات هذه الجولة فيما يحتل روما المركز الثاني برصيد ثماني نقاط مقابل ست نقاط لأتلتيكو مدريد الإسباني ونقطتين فقط لقرة باغ.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة يوم الثلاثاء، يحل أتلتيكو ضيفا على تشيلسي في مباراة يحتاج فيها أتلتيكو للفوز أملا في تعثر روما أمام بطل أذربيجان فيما يحتاج تشيلسي للفوز من أجل ضمان الصدارة ومواجهة أكثر سهولة في الدور الثاني.

وتبدو الأمور أكثر صعوبة وتعقيدا في المجموعة الخامسة التي يشتعل فيها الصراع بين ليفربول الإنجليزي وإشبيلية الإسباني وسبارتاك موسكو الروسي على بطاقتي التأهل للدور الثاني.

ويتصدر ليفربول المجموعة برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام أشبيلية ويأتي سبارتاك موسكو في المركز الثالث برصيد ست نقاط مقابل نقطتين لماريبور السلوفيني في المركز الرابع الأخير بالمجموعة.

ورغم حاجته للتعادل فقط من أجل التأهل، يتطلع ليفربول إلى الفوز على سبارتاك موسكو يوم الأربعاء لضمان البقاء في صدارة المجموعة ومواجهة أكثر سهولة في الدور الثاني.

ويمكن لليفربول التأهل حتى في حالة الخسارة بشرط خسارة إشبيلية أمام مضيفه ماريبور يوم الأربعاء في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وقال جوردان هيندرسون قائد فريق ليفربول: إنها مباراة كبيرة أخرى بالنسبة لنا في وسط الأسبوع، ولكن يتعين علينا فقط مواصلة اللعب بنفس الطريقة التي قدمناها في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأجرى إدواردو بيريزو المدير الفني لإشبيلية جراحة بعد إصابته بسرطان البروستات ويخضع المدرب للعلاج حاليا في منزله فيما يتولى مساعده إيرنستو ماركوتشي قيادة الفريق في هذه المباراة.

وقال ماركوتشي: طاقة الجميع في هذا النادي منصبة على هذه المباراة، بيريزو على ما يرام، ويتمتع بمعنويات مرتفعة.

ويستطيع يوفنتوس حجز البطاقة الثانية من المجموعة الرابعة من خلال الفوز يوم الثلاثاء على مضيفه أولمبياكوس اليوناني.

ويفتقد يوفنتوس في هذه المباراة جهود لاعبه الألماني بينديكت هوفيديس للإصابة فيما تحوم الشكوك حول مشاركة الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والكولومبي خوان كوادرادو.

ويتصدر برشلونة الإسباني المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام يوفنتوس الذي قد يتأهل حتى في حالة الهزيمة في مباراة يوم الثلاثاء بشرط عدم فوز سبورتنغ لشبونة البرتغالي، سبع نقاط، على مضيفه برشلونة.

وعن إصابة الفرنسي سامويل أومتيتي مدافع برشلونة، قال إيرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق: سامويل لاعب مهم بالنسبة لنا وكان بحالة جيدة في الفترة الماضية.

وفي المجموعة السابعة، حجز بشكتاش التركي بطاقة التأهل الأولى وضمن صدارة المجموعة حيث حصد 11 نقطة من مبارياته الخمس الماضية فيما يحتل بورتو البرتغالي ولايبزيغ الألماني المركزين الثاني والثالث برصيد سبع نقاط لكل منهما مقابل نقطتين فقط لموناكو الفرنسي الذي ودع البطولة صفر اليدين.

ويستطيع بورتو اللحاق بالفريق التركي إلى الدور الثاني إذا حقق على الأقل أمام ضيفه موناكو يوم الأربعاء نفس النتيجة التي سيحققها لايبزيغ أمام بشكتاش.

ويسدل الستار على منافسات المجموعة الثانية بمواجهة مثيرة وثأرية حيث يستضيف بايرن فريق باريس سان جيرمان الذي تغلب عليه 3-صفر ذهابا.

ويتصدر سان جيرمان المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام بايرن الذي يحتاج للفوز بفارق أربعة أهداف في مباراة يوم الثلاثاء إذا أراد انتزاع صدارة المجموعة علما بأن الفريقين تأهلا رسميا للدور الثاني بغض النظر عن نتيجة المباراة.

وكانت الهزيمة صفر - 3 أمام سان جيرمان ذهابا بمثابة المسمار الأخير في نعش المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حيث رحل بسببها من منصب المدير الفني لبايرن.

وقال زفن أولريخ حارس مرمى بايرن: نريد أن نظهر وجها آخر لفريقنا يختلف عما كنا عليه في مباراة الذهاب.

وفي المباراة الأخرى بنفس المجموعة يوم الثلاثاء، يلتقي سلتيك الأسكتلندي، ثلاث نقاط، مع أندرلخت البلجيكي، بلا نقاط، في صراع على المركز الثالث.

وفي المجموعة الثامنة، تأهل فريقا توتنهام الإنجليزي، 13 نقطة، وريال مدريد الإسباني، 10 نقاط، قبل مباراتيهما يوم الأربعاء أمام أبويل نيقوسيا القبرصي، نقطتان، وبوروسيا دورتموند الألماني، نقطتان، على الترتيب.