جيرو مهدد بفقدان خانته في هجوم فرنسا

قال جي ستيفان مساعد مدرب فرنسا إن أوليفييه جيرو مهاجم أرسنال قد يفقد مكانه في تشكيلة المنتخب في كأس العالم 2018 لكرة القدم إذا لم يشارك بشكل أكبر مع ناديه في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ولم يدخل جيرو التشكيلة الأساسية لأرسنال في أي مباراة بالدوري هذا الموسم لكنه سجل ثلاثة أهداف بعد المشاركة كبديل. وبدأ المهاجم الفرنسي كل مباريات أرسنال في الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية.



واعتاد جيرو (31 عاما) التنافس مع زميله أليكسيس سانشيز على صدارة هدافي أرسنال في المواسم الماضية لكن المهاجم الفرنسي أصبح بديلا هذا الموسم بعد التعاقد مع مواطنه ألكسندر لاكازيت.



وقال ستيفان لمحطة تي.إف1 الفرنسية التلفزيوني: من الواضح أنه لا ينال الوقت الكافي من اللعب ولقد تحدث ديدييه (ديشان مدرب فرنسا) معه بخصوص ذلك الأمر.



وأضاف: يجب أن يجد حلا في الأسابيع المقبلة.. هو يملك معدلا جيدا جدا في عدد الأهداف مقارنة بالمباريات لكن عليه أن يشارك في المباريات.



وسجل جيرو 29 هدفا في 69 مباراة مع فرنسا وكان ضمن تشكيلة الفريق الذي بلغ دور الثمانية في كأس العالم 2014 ووصل أيضا مع بلاده إلى نهائي بطولة أوروبا 2016.



ويحتل أرسنال المركز الخامس في الدوري وسيلعب في ضيافة ساوثامبتون صاحب المركز 11 يوم الأحد المقبل.