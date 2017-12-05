دي بروين: تمنيت مواجهة بوغبا في ديربي مانشستر

تمنى كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي أن يكون منافسه بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد حاضرا في قمة المدينة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل لأنه يحب مواجهة أفضل الفرق وأفضل اللاعبين.



وسيبدأ بوغبا تنفيذ عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات بعد طرده بسبب خطأ عنيف ضد هيكتور بيلرين لاعب أرسنال في الجولة الماضية من الدوري.



وقال اللاعب الفرنسي البالغ عمره 24 عاما الأسبوع الماضي في تصريح مثير للجدل إنه يتمنى إصابة لاعبين مهمين جدا في تشكيلة سيتي خلال السباق على اللقب.



وقال دي بروين للصحفيين: لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه.. لا أريد لأي شخص أن يتعرض للإصابة. هذه مسابقة ويرغب المرء في مواجهة أفضل الفرق وأفضل اللاعبين، إنه لاعب رائع وأعرفه قليلا. إنه لا يصدق. تلقى بطاقة حمراء وهكذا تسير الأمور بحدوث إصابات وإيقافات.



ويتصدر سيتي الدوري بفارق ثماني نقاط عن جاره يونايتد صاحب المركز الثاني قبل مباراتهما الأولى هذا الموسم في أولد ترافورد.



وقال دي بروين إنه لو فاز سيتي سيملك أفضلية كبيرة في فارق النقاط لكنه أضاف "هذا لن يعني أي شيء لأن الأحداث تسير في كرة القدم بسرعة هائلة. هناك مباريات كثيرة خلال شهرين ويمكن للأمور أن تتغير سريعا لكننا نسير بشكل جيد ونحتاج إلى مواصلة ذلك.



ولم يسافر دي بروين إلى أوكرانيا للعب مع سيتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام شاختار دونيتسك الأربعاء بسبب الإيقاف