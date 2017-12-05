زيدان عن رونالدو: يستحق مزيداً من الاحترام

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الثلاثاء، إن مهاجمه كريستيانو رونالدو يستحق المزيد من الاحترام، وأبدى مساندته لقائد البرتغال في الظهور بشكل أفضل في النصف الثاني من الموسم بعد أسوأ بداية له في الدوري.

وسجل رونالدو هدفين في عشر مباريات بالدوري وتعرض لانتقادات من وسائل إعلام إسبانية عقب أدائه خلال التعادل سلبيا مع أتليتيك بيلباو يوم السبت الماضي ليظل الفارق بين حامل اللقب وبرشلونة المتصدر ثماني نقاط.

ومن المتوقع أن يتوج رونالدو بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بعد غد الخميس عقب قيادته ريال مدريد للقب دوري الأبطال الموسم الماضي عندما سجل ثلاثة أهداف في شباك بايرن ميونيخ في دور الثمانية ثم ثلاثية أخرى في مرمى أتليتيكو مدريد في قبل النهائي وثنائية في الفوز 4-1 على يوفنتوس في النهائي.

وفي حال فوزه بالجائزة سيعادل رقم ليونيل ميسي المتوج باللقب خمس مرات في تاريخه.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي قبل استضافة بروسيا دورتموند غدا الأربعاء في ختام مباريات المجموعة الثامنة بدوري الأبطال: "أعتقد أن كريستيانو رونالدو يستحق احتراما أكبر لأنه لاعب كبير وعندما لا تسير الأمور معه بشكل جيد الجميع يتحدث عنه".

وزاد: "النادي والجماهير التي تحب رونالدو تدرك ما يفعله. الموسم الماضي قدم أداء استثنائيا. نحن في منتصف الموسم ولا يزال أمامنا ستة أشهر متبقية على نهايته. ستة أشهر وقت طويل للغاية لرونالدو".

وقدم رونالدو مستويات عالية في بطولة دوري الأبطال التي يتصدر قائمة هدافيها بثمانية أهداف في خمس مباريات وفي طريقه ليصبح هداف البطولة للعام السادس على التوالي.

وقال ماتيو كوفاتشيتش لاعب وسط ريال مدريد عن رونالدو: "بالنسبة لي هو يستحق الكرة الذهبية لأنه قدم عاما مذهلا. أنا سعيد للغاية من أجله. الكرة الذهبية تعني الكثير بالنسبة له ولنا رغم أن الشيء الأكثر أهمية هو الانتصار سويا كفريق".

وتابع: "أرى كريستيانو يتدرب يوميا بشكل جيد. وسيسجل الكثير من الأهداف هذا الموسم. الآن الكرة تعانده لكنه سيعود لتسجيل الأهداف مجددا".

وضمن ريال مدريد احتلال المركز الثاني في المجموعة خلف توتنهام هوتسبير بينما يحتاج دورتموند للفوز ليحتل المركز الثالث لضمان المشاركة في الدوري الأوروبي حيث يتساوى مع أبويل نيقوسيا القبرصي صاحب المركز الرابع بنقطتين لكل منهما.