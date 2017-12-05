قرعة كأس إنجلترا تصدم ليفربول بجاره إيفرتون

سيرحب ليفربول بغريمه إيفرتون في قمة مرسيسايد في أبرز مواجهات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بينما يلعب أرسنال حامل اللقب مع نوتنغهام فورست المنتمي للدرجة الثانية.

وطبقا للقرعة التي سحبت يوم الإثنين سيلعب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام بيرنلي بينما يستضيف مانشستر يونايتد الفائز باللقب 12 مرة منافسه ديربي كاونتي فريق الدرجة الثانية ويحل تشيلسي ضيفا على نوريتش سيتي.

وأوقعت القرعة برايتون آند هوف ألبيون أمام ضيفه وغريمه كريستال بالاس بينما يستضيف ميدلزبره منافسه سندرلاند.

وستقام مواجهات الدور الثالث بين الخامس والسابع من يناير.