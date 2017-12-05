قرعة كأس ملك إسبانيا تضع برشلونة في مواجهة سلتا

أوقعت قرعة كأس ملك إسبانيا يوم الثلاثاء فريق برشلونة حامل اللقب في مواجهة محفوفة بالمخاطر في ضيافة سلتا فيغو في دور الستة عشر وذلك بعد ثلاثة أيام من تعادل الفريقين 2-2 في الدوري الإسباني.



وحصل ريال مدريد على قرعة أسهل إذ سيواجه نومانسيا المنتمي للدرجة الثانية بينما سيلعب أتليتيكو مدريد مع فريق ييدا إسبورتيو القادم من الدرجة الثالثة والذي انتفض في الدور السابق وأطاح بريال سوسيداد ليبلغ دور الستة عشر لأول مرة.



وسيلعب فورمنتيرا، وهو الفريق الآخر الوحيد المتبقي من الدرجة الثالثة، مع ألافيس الذي بلغ النهائي الموسم الماضي.



وسيلتقي قادش المنتمي للدرجة الثانية مع أشبيلية بعدما تفوق على ريال بيتيس في الدور الماضي بينما تقام باقي المواجهات بين فرق من الدرجة الأولى، وسيلعب فالنسيا مع لاس بالماس وليغانيس مع فياريال وليفانتي مع إسبانيول.