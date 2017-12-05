نابولي يجدد عقد الجزائري غلام حتى 2022

أعلن نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء، تجديد عقد مدافعه الجزائري فوزي غلام حتى 2022.

وتعرض الظهير الأيسر لنابولي لإصابة خطيرة في ركبته الشهر الماضي خضع على إثرها لجراحة عاجلة.

وأكد نابولي في بيان في حينها أن غلام يعاني من "تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى".

وقال نابولي عبر حسابه على الإنترنت، إن العقد الجديد للاعب سينتهي في 30 يونيو 2022.

وانضم غلام، الذي سيكمل عامه السابع والعشرين في الأول من فبراير المقبل، إلى نابولي في يناير 2014 قادما من سانت ايتيين الفرنسي.

وخاض مع النادي الإيطالي 153 مباراة حتى الآن سجل خلالها هدفين فقط كانا في الموسم الحالي.