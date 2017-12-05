"هيئة خبراء" لأختيار مدرب أستراليا

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه سيستعين "بهيئة خبراء" للمساهمة في اختيار المدرب الجديد للمنتخب الأسترالي خلفا للمدرب آنجي بوستيكوغلو الذي رحل فجأة عن تدريب الفريق في نوفمبر الماضي.



وتولى بوستيكوغلو المسؤولية في 2013 لكنه ترك الفريق على غير المتوقع عقب قيادته إلى بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.



وتتكون "هيئة الخبراء" من ثلاثة لاعبين بارزين في المنتخب الأسترالي وهو مارك بريشيانو وستان لازاريديس ومارك شوارتزر كما تضم خبيرين دوليين على أن تعاون الهيئة "شركة بارزة في مجال البحث والاستشارة" ، حسبما أكد بيان الاتحاد.



ويتخذ القرار النهائي بشأن خليفة بوستيكوغلو قبل منتصف فبراير المقبل حتى تتاح الفرصة الكافية أمام المدرب الجديد لإعداد الفريق قبل المباريات الودية التي يخوضها الفريق في مارس المقبل.



وقال ديفيد غالوب الرئيس التنفيذي للاتحاد : كما تتوقعون. لدينا درجة عالية من لاهتمام بالأمر... ما من أحد مستبعد. نتعامل بعقل متفتح بشأن اختيار المدرب وما إذا كان وطنيا أم أجنبيا ، ولكنه يجب أن يقيم في أستراليا.



وكانت وسائل الإعلام الأسترالية أشارت إلى أن الألماني يورغن كلينسمان المدير الفني السابق لكل من المنتخبين الألماني والأمريكي استفسر ، عن طريق أحد الأصدقاء ، عن المنصب الخالي في قيادة المنتخب الأسترالي.



وذكرت صحيفة "ذي أدفيرتايزر" الأسترالية أن أحد أصدقاء كلينسمان سأل أحد النجوم السابقين للمنتخب الأسترالي عبر الهاتف عن مستوى الدوري الأسترالي واحتمالات قدرة المنتخب الأسترالي على المنافسة في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.