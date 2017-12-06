الأسترالي كاهيل يرحل عن صفوف ملبورن سيتي

فسخ تيم كاهيل مهاجم أستراليا عقده مع ملبورن سيتي المنافس في الدوري الأسترالي لكرة القدم، وسيبحث عن فريق جديد لتعزيز آماله في المشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.

ويرحل كاهيل، هداف أستراليا التاريخي برصيد 50 هدفا، بعد تسجيل 13هدفا مع النادي المملوك لمانشستر سيتي بكل البطولات منذ أغسطس 2016.

وقال مهاجم إيفرتون ونيويورك رد بولز السابق في بيان اليوم الأربعاء مع بلوغه 38 عاما: "الوداع ليس سهلا لكن كان من الرائع تحقيق الفوز الأسبوع الماضي والإسهام فيه ووجود الفريق في المركز الثالث في الدوري".

وسيترك كاهيل، الذي انضم بعقد يمتد ثلاث سنوات، الفريق بعد تسع مباريات في موسمه الثاني في دوري الأضواء وبعدما هدد وارين جويس مدرب ملبورن بالرحيل لو لم يجعله يلعب لفترات أطول.

وشارك كاهيل كبديل في الدقيقة 77 في الفوز 2-1 على نيوكاسل جتس يوم السبت الماضي.

وأظهر كاهيل إمكاناته عندما سجل هدفين لتفوز أستراليا على سوريا في ملحق التصفيات الآسيوي المؤهل لكأس العالم.



وبعد ذلك فازت أستراليا على هندوراس في الملحق العالمي لتضمن الظهور في روسيا 2018 وأشار كاهيل إلى أنه بحاجة لاتخاذ "قرارات كبيرة" حول مستقبله إذ يسعى للانضمام لتشكيلة المنتخب الوطني.

وقال: "التأهل لكأس العالم كان مغامرة رائعة وسيكون فخرا كبيرا أن أمثل بلادي في روسيا. هذا سيكون ما أركز عليه في الأشهر المقبلة".

ولم يوضح كاهيل، الذي سبق له اللعب في أوروبا وأميركا والصين، اتجاهه المقبل وقبل ستة أشهر من انطلاق كأس العالم ربما سيكون عليه العثور على فريق جديد سريعا.

وفي عمره الحالي ربما سيكون من الصعب عليه الانضمام إلى فريق أوروبي لذا تبدو العودة إلى الصين هي الأقرب.

وساعد كاهيل، الذي يعمل أيضا كسفير لسيتي والدوري الاسترالي، فريقه على الفوز بلقبه الأول بهدف في نهائي كأس أستراليا 2016 ضد سيدني إف.سي لكنه غاب لفترات طويلة في مسيرته بسبب الإصابات.

وقال جويس مدرب سيتي الذي قلل من أهمية وجود خلاف مع كاهيل الشهر الماضي: "امتلاك لاعبين مثل كاهيل يساعدنا على تطوير طموح الفريق. نتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته".

وتبحث أستراليا عن مدرب جديد بعد استقالة أنجي بوستيكوجلو الشهر الماضي عقب ضمان الوصول إلى كأس العالم.