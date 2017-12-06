تشيلسي يتعادل مع أتلتيكو ويفرط في الصدارة

فرط تشيلسي في صدارة المجموعة الثالثة في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بتعادله 1-1 مع ضيفه اتليتيكو مدريد الاسباني اليوم الثلاثاء.



وانهى تشيلسي الذي كان قد ضمن بالفعل التأهل لدور الستة عشر دور المجموعات في المركز الثاني خلف روما الايطالي بينما حل اتليتيكو مدريد وصيف بطل اوروبا في 2014 و2016 ثالثا لينتقل الى الدوري الاوروبي.



تقدم اتليتيكو في الدقيقة 56 بضربة رأس من ساؤول نيجيز.



وكان هذا الهدف قاسيا على تشيلسي الذي صنع الكثير من الفرص بينما لم يشكل اتليتيكو خطورة كبيرة عليه في اول 45 دقيقة.



وحصل تشيلسي على مبتغاه في الدقيقة 75 عندما وضع ستيفان سافيتش مدافع اتليتيكو الكرة بالخطأ في مرماه بعد تمريرة عرضية من ايدن هازارد. وشهدت الدقائق الاخيرة من المباراة الكثير من الاثارة.



وكاد الفارو موراتا مهاجم اسبانيا ان يسجل في مرمى يان اوبلاك حارس اتليتيكو بينما اضاع ويليان جناح البرازيل فرصة افضل في الدقيقة 82.



واقترب البديل ميتشي باتشواي من التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن تسديدته مرت بجوار قائم مرمى الحارس اوبلاك.