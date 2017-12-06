بايرن يرد اعتباره أمام باريس

رد بايرن ميونيخ الالماني اعتباره أمام باريس سان جرمان الفرنسي وهزمه 3-1 الثلاثاء في ميونيخ، في قمة المجموعة الثانية في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (7) والفرنسي كورنتان توليسو (37 و69) لبايرن، وكيليان مبابي (50) لسان جرمان.

خاض الفريقان المباراة بعد ضمانهما التأهل الى ثمن النهائي، لكن سان جرمان اكد صدارته للمجموعة برصيد 15 نقطة، بفارق الاهداف امام بايرن.



وبلغ مانشستر يونايتد الانكليزي وبازل السويسري الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا في كرة القدم بفوز الاول على ضيفه سسكا موسكو الروسي 2-1 والثاني على مضيفه بنفيكا البرتغالي 2-صفر، الثلاثاء في الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة الاولى.

ورفع يونايتد رصيده الى 15 نقطة، مقابل 12 لبازل و9 لسسكا موسكو الذي انتقل للمشاركة في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وبلغ يوفنتوس الايطالي الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا في كرة القدم بفوزه على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-صفر، الثلاثاء في بيرايوس في الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل للفائز الكولومبي خوان كوادرادو (15) والبديل فيديريكو برناردسكي (90)، ليرفع يوفنتوس رصيده الى 11 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الاسباني الذي كان ضمن صدارة المجموعة في المرحلة السابقة، وعززها بفوزه على ضيفه سبورتينغ البرتغالي 2-صفر.



ولحق روما الايطالي بتشلسي الانكليزي الى ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه قره باخ الاذربيجاني 1-صفر الثلاثاء في الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل الارجنتيني دييغو بيروتي هدف الفوز لروما في الدقيقة 53، رافعا رصيده فريقه الى 11 نقطة بفارق الاهداف عن تشلسي الذي تعادل 1-1 مع اتلتيكو مدريد الاسباني وصيف 1974 و2014 و2016، ما ادى الى خروج الاخير من الدور الاول للمسابقة.