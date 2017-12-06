كونتي: مستعدون لمواجهة الفرق الكبيرة

قال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي إن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لا يخشى إمكانية مواجهة الفرق الكبيرة في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

واحتل تشيلسي المركز الثاني في المجموعة الثالثة بدوري الأبطال خلف روما عقب تعادله 1-1 مع أتلتيكو مدريد أمس الثلاثاء وربما يلعب في دور الستة عشر مع برشلونة أو باريس سان جيرمان أو بشيكتاش أو أشبيلية المرشح المحتمل لتصدر المجموعة الخامسة.

وقال كونتي للصحافيين أمس: "عند الوصول إلى الدور التالي من هذه المسابقة يجب أن نكون مستعدين لمواجهة أفضل الفرق. يمكن أن نلعب ضد برشلونة أو باريس سان جيرمان أو بشيكتاش لكن يجب أن نكون مستعدين لذلك. سنرى ما سيحدث".

وتشيلسي هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي لم يتصدر مجموعته هذا الموسم حتى الآن بعدما حسمت فرق مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير المركز الأول.

وربما يلتحق ليفربول أيضا بهذا الثلاثي ويتصدر المجموعة الخامسة على حساب أشبيلية إذا فاز على تشسكا موسكو في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقال كونتي إن واقع إمكانية وصول خمسة فرق إنجليزية إلى الأدوار الإقصائية يظهر كم المواهب الموجودة في الدوري الممتاز، لكنه يعتقد أن بعض الأندية المحلية كانت في مجموعة أسهل من تشيلسي.

وأضاف: "أعتقد الأمر لم يكن بسيطا لكن سهلا بالنسبة لبعض هذه الفرق في التأهل للدور التالي. لكن في المستقبل سنرى ما سيحدث. لا تنسوا أن الموسم هنا (الدوري الإنجليزي) يكون شاقا جدا ويجب خوض الكثير من المباريات".

وستسحب قرعة دور الستة عشر لدوري الأبطال يوم الاثنين المقبل.