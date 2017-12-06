مدرب أوروغواي يثني على منتخب مصر وكوبر

أثنى أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروغواي، على المنتخب المصري ومديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، رافضا اعتبار أن فريقه يتمتع بأفضلية من خلال ما أسفرت عنه قرعة بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم، التي سحبت يوم الجمعة الماضي في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

وكانت القرعة أوقعت منتخب أوروغواي في المجموعة الأولى مع منتخبات روسيا والسعودية ومصر، وسيستهل الفريق مشواره في المونديال بلقاء نظيره المصري في 15 يونيو المقبل.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "إل أوبسيرفاتور"، الأربعاء، قال تاباريز، إن كوبر يؤدي عملا رائعا، خاصة في الجانب الدفاعي، وكثيرا ما ينهي المباريات بشباك نظيفة.

كذلك أثنى تاباريز على النجم المصري محمد صلاح لاعبي ليفربول والمتصدر الحالي لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدا أنه لاعب يتمتع بقدرات فنية وبدنية هائلة.

وحذر تاباريز من الانسياق وراء التوقعات أو الاستهانة بأي منافس، وصرح قائلا "في كاس العالم 2014، توقع الجميع أن نهزم كوستاريكا ولكنهم تغلبوا علينا في بداية عروض رائعة قدموها في البطولة".