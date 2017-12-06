نافاس: تعلمنا جيداً من درس كاشيما

يرى الغالبية أن حسم ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي في انجاز لا سابق له مجرد مسألة وقت لكن الحارس كيلور نافاس تعلم من درس 2016.



وعانى ريال كثيرا أمام كاشيما أنتلرز الياباني في نهائي 2016 وتعادل الفريقان 2-2 قبل أن يحسم ريال الفوز 4-2 بشق الأنفس في الوقت الإضافي.



وتحدث الكوستاريكي نافاس لموقع الاتحاد الدولي "الفيفا" عن مشاركة ريال في البطولة التي تنطلق الأربعاء على أرض الإمارات، وسيستهل بطل أوروبا مشواره من الدور قبل النهائي مع منافس لم يتحدد بعد، قائلا: "يظن الجميع أنها بطولة سهلة وهذا غير صحيح على الإطلاق ولا بد من الاستفادة من درس 2016".



وأضاف: "انتماء بعض الفرق لمسابقات دوري ليست قوية جدا لا يعني أن هذه الفرق لا تلعب بشكل جيد. كل الفرق تأتي لتقديم أفضل ما لديها".



ويعاني ريال من موسم متذبذب ويبتعد بفارق ثماني نقاط عن غريمه برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني.



وتابع نافاس: "سنتعامل مع كل مباراة بجدية تامة. كل الفرق تمر بفترات صعبة خلال الموسم وعانينا من هذه الفترة في بداية الموسم لكننا نتحلى بالثقة ونؤمن بقدرتنا على المضي قدما".