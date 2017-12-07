أبطال أوروبا: سقوط سيتي.. فوز الريال وتأهل ليفربول

حجز شاختار دونيتسك مكانا في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، بعدما سجل هدفين في الشوط الأول بواسطة الثنائي البرازيلي برنارد واسمايلي ليفوز الفريق الأوكراني 2-1 على مانشستر سيتي في المجموعة السادسة.

وكانت هذه أول هزيمة يتجرعها سيتي هذا الموسم في أي مسابقة، وأنهى الفريق الإنجليزي المجموعة في الصدارة برصيد 15 نقطة متفوقا بثلاث نقاط على شاختار وبتسع نقاط على نابولي الثالث الذي انتقل للعب في الدوري الأوروبي بعد هزيمته 2-1 أمام فينوورد متذيل الترتيب.

وحافظ توتنهام هوتسبير على صدارته للمجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3-0 على ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة بالدور الأول للمسابقة، التي شهدت أيضا فوزا مثيرا لريال مدريد الإسباني 3-2 على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني.

وبلغ بورتو البرتغالي الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه على ضيفه موناكو الفرنسي 4-1 الأربعاء في بورتو في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ضمن الدور الاول.

وسجل البرازيلي كوتينيو ثلاثية وقاد ليفربول الإنجليزي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد اكتساحه ضيفه سبارتاك موسكو الروسي 7-صفر الأربعاء، ورافقه إشبيلية الإسباني بتعادله أمام مضيفه ماريبور السلوفيني 1-1.

وبلغ شاختار دانييتسك الأوكراني الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه مانشستر سيتي 2-1 في الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن دور المجموعات، في حين سيكمل نابولي الإيطالي المشوار في الدوري الأوروبي بخسارته أمام فيينورد الهولندي 1-2.