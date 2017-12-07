روما يمدد تعاقده مع الأرجنتيني بيروتي حتى 2021

قال نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الخميس، إنه مدد تعاقده مع مهاجمه الأرجنتيني الدولي دييجو بيروتي ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2021.

وكان بيروتي، الذي خاض أربع مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين، انضم إلى النادي الايطالي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد في 2016 قبل أن يرتبط به بعقد دائم في نهاية الموسم.

وقال بيروتي عبر موقع روما الرسمي على الانترنت: "أمضيت بعضا من أفضل لحظات مسيرتي المهنية هنا. وأتمنى أن يتكرر الأمر هذا كثيرا".

وشارك بيروتي (29 عاما) في 11 مباراة في الدوري الايطالي في الموسم الحالي وأحرز خلالها ثلاثة أهداف.