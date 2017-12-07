الإيقاف يغيب كارفخال عن دوري "الأبطال"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس أن داني كارفاخال مدافع ريال مدريد سيغيب عن مباراة فريقه في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد معاقبته بالايقاف مباراتين بسبب "تعمده الحصول على انذار".

وحصل كارفاخال على بطاقة صفراء في الدقيقة 90 لإضاعة الوقت في انتصار فريقه 6 - صفر على أبويل نيقوسيا في 21 نوفمبر.

وكانت هذه البطاقة هي الثالثة للمدافع في هذه المرحلة من المسابقة، ولذلك غاب عن انتصار فريقه 3 - 2 على بروسيا دورتموند يوم الأربعاء لكنه كان سيشارك في مباراة ذهاب دور الستة عشر المقررة في فبراير دون أي خوف من تعرضه لعقوبة إيقاف أخرى.

لكن لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي رأت أن كارفاخال انتهك المادة 15 من لوائح الانضباط.

وقال الاتحاد في بيان: "قررت لجنة الانضباط إيقاف داني كارفاخال لاعب ريال مدريد مباراتين في المسابقات الأوروبية".

وتابع: "نظرا لأن كارفاخال لم يشارك في المباراة أمام بروسيا دورتموند التي أقيمت في السادس من ديسمبر 2017 فإنه سيتعين على اللاعب الغياب عن مباراة أخرى في البطولة الأوروبية".