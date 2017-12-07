كورتوا يماطل في تجديد عقده مع تشيلسي

يتكبد نادي تشيلسي الإنجليزي معاناة كبيرة لإقناع حارسه البلجيكي تيبو كورتوا بتجديد تعاقده، رغم قبول النادي المطالب المالية للحارس ليصبح بجانب حارس مرمى مانشستر يونايتد الإسباني دافيد دي خيا الأعلى سعرا في الدوري الإنجليزي.

وذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية أن عزوف كورتوا عن تجديد تعاقده يعود لسبب شخصي.

وطالب الحارس البلجيكي من تشيلسي مضاعفة راتبه، ولكن يبدو أنه لن يستقر به المقام في النادي اللندني حتى لو تحققت هذه الشروط حيث تخشى إدارة النادي من رحيل اللاعب إلى العاصمة الإسبانية مدريد التي يعيش بها نجلاه.

وإذا وافق كورتوا على البقاء في لندن فإنه سيتقاضى أسبوعيا 230 ألف يورو مثله في ذلك مثل دي خيا في مانشستر يونايتد.

بفضل أدائه الراقي مؤخرا، جذب كورتوا الأنظار إليه، حيث دخلت الكثير من الأندية مثل أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس في الصراع على ضمه.