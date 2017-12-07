صلاح ينافس دي بروين على أفضلية شهر نوفمبر

رشح اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمر اللاعب المصري في فترة مميزة بعد أن انتقل من نادي روما الإيطالي إلى النادي الإنجليزي، حيث أحرز 18 هدفاً من أصل 23 لقاء خاضها مع ليفربول.

وأحرز محمد صلاح 7 أهداف في أربع مباريات دورية، وهو العدد الذي وضعه أحد المرشحين لنيل الجائزة الشهرية في الدوري الإنجليزي، بجانب منافسيه على ذات الجائزة، ستيرلنغ ودي بروين لاعبي مانشستر سيتي، وإيدين هازارد لاعب تشيلسي، شكودران موستافي لاعب أرسنال، آشلي يونغ لاعب مانشستر يونايتد، وأخيرا روبي برادي لاعب بيرنلي.

وستعتمد أصوات عدد من الخبراء في كرة القدم، وقادة الأندية، وتصويت عام يعادل 10 بالمئة من التصويت الكلي، لاختيار الجائزة.

وينتهي التصويت العام بتاريخ 11 ديسمبر على أن يتم الإعلان عن الفائز بها بتاريخ 15 ديسمبر.