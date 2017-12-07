ميسي عن الأرجنتين: علينا التحسن قبل المونديال

طالب ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين منتخب بلاده بالتحسن إذا أراد تعزيز فرصه في الفوز بكأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018.

وعانت الأرجنتين، وصيفة البطولة الماضية في البرازيل 2014، في التصفيات واستبدلت ثلاثة مدربين قبل أن تتأهل بفضل ثلاثية ميسي أمام الإكوادور في آخر مباريات مجموعة أمريكا الجنوبية.



وتستهل الأرجنتين مشوارها في كأس العالم بمواجهة أيسلندا في 16 يونيو قبل مواجهة كرواتيا ثم نيجيريا في منافسات دور المجموعات.



وقد يكون مونديال روسيا الفرصة الأخيرة لمهاجم برشلونة البالغ من العمر 30 عاما ليقود منتخب بلاده للفوز ببطولة دولية كبرى. وقال ميسي إن منتخب الأرجنتين عليه إجراء تغييرات للتفوق على مزيد من المنافسين الطموحين.



وأضاف في تصريحات لشبكة (تي.واي.سي سبورتس)الأرجنتينية: "اجتزنا فترة عصيبة (في التصفيات) لكن لدينا الآن فرصة".



وتابع: "نحتاج لتحسين مستوانا بالفعل إذا كنا نرغب في تحقيق اللقب. لسنا الأفضل في الوقت الراهن هناك منتخبات تفوقنا مثل البرازيل وألمانيا وفرنسا وإسبانيا".



وخسرت الأرجنتين نهائي كأس العالم أمام ألمانيا في 2014 كما خسرت مرتين متتاليتين أمام تشيلي في نهائي كوبا أمريكا في 2015 و2016.



لكن ميسي يرى أن فريقه كان الأجدر بالفوز في مرتين منها على الأقل.



وقال: "لم أرجع لمشاهدة هذه المباريات النهائية مرة أخرى. كنا نستحق الفوز. رغم عدم تقديم أفضل ما لدينا لكننا كنا الفريق الأكثر فرصا في البطولتين.. في كأس العالم وكوبا أمريكا".



"علي أن أشاهد هذه المباريات مرة أخرى لأرى الأخطاء التي حرمتنا من الفوز. لكنني أقول أننا كنا الأجدر بالفوز في بطولتين على الأقل".



ويغلب التوتر على علاقة لاعبي منتخب الأرجنتين مع وسائل إعلام بلادهم التي قاطعها اللاعبون قبل نحو عام بسبب ما وصفوه بالمتابعة غير العادلة.



وقال ميسي إن انتقادات وسائل الإعلام تسببت في خلق حالة من الخوف لدى اللاعبين.



وأوضح: "النقد تجاوز الحدود الطبيعية وتحول إلى مسألة شخصية".



واختتم بقوله: "نشعر بالمرارة لأننا نعرف ما سيحدث إذا سارت الأمور في غير صالحنا. الجمهور يريدنا أن نحقق نتائج جيدة فإذا أخفقنا نالتنا سهام النقد اللاذع. لا نشعر بالارتياح من هذه الطريقة".