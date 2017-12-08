أستانا ومارسيليا وبلباو يتأهلون إلى الدور الـ32

صعد فريق أستانا الكازاخستاني لدور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 - صفر على مضيفه سلافيا براغ التشيكي في الجولة السادسة، الأخيرة، في المجموعة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية يوم الخميس.

وخسر فياريال أمام مكابي، الذي تأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة في وقت سابق من يوم الخميس، متربعا على الصدارة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه أستانا، فيما احتل سلافيا المركز الثالث برصيد ثماني نقاط، وقبع مكابي تل أبيب في قاع الترتيب بأربع نقاط.

وفي المجموعة الثانية، تغلب دينامو كييف الأوكراني 4 - 1 على ضيفه بارتيزان بلغراد الصربي، فيما فاز يونغ بويز السويسري 2 - 1 على ضيفه سكينديربيو الألباني.

وعزز دينامو كييف موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه بارتيزان، علما بأن الفريقين ضمنا التأهل لدور الـ32 منذ الجولة الماضية، في حين احتل يونغ بويز المركز الثالث بست نقاط، وتذيل سكينديربيو الترتيب بخمس نقاط.

وحجز لودوغوريتس رازاغراد البلغاري بطاقة الصعود الثاني في المجموعة الثالثة، عقب تعادله 1 - 1 مع مضيفه هوفنهايم الألماني، في حين فاز باشاك شهير التركي 2 - 1 على ضيفه سبورتنغ براغا البرتغالي.

واحتفظ براغا، المتأهل منذ الجولة الماضية، بصدارة المجموعة رغم الخسارة برصيد عشر نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه لودوغوريتس، فيما احتل باشاك شهير المركز الثالث بثماني نقاط، وظل هوفنهايم في المؤخرة برصيد خمس نقاط.

وانتزع أيك أثينا اليوناني بطاقة الصعود للدور الثاني، بتعادله بدون أهداف مع مضيفه أوستريا فيينا النمساوي في المجموعة الرابعة، التي شهدت فوز رييكا الكرواتي 2 - صفر على ضيفه ميلان الإيطالي.

ورغم الخسارة، ظل ميلان محتفظا بالصدارة برصيد 11 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه أيك أثينا، وارتقى رييكا للمركز الثالث بسبع نقاط، في حين تراجع أوستريا فيينا للمركز الأخير.

وحقق إيفرتون الانجليزي فوزا شرفيا 3 - صفر على مضيفه أبولون ليماسول القبرصي في المجموعة الخامسة، التي شهدت فوز أتالانتا الإيطالي على ضيفه ليون الفرنسي 1 - صفر.

وأنهى أتالانتا مبارياته بالمجموعة وهو في الصدارة برصيد 14 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه ليون، الذي رافقه منذ الجولة الماضية للدور الثاني، في حين احتل إيفرتون المركز الثالث بأربع نقاط، بفارق نقطة أمام أبولون ليماسول، صاحب المركز الأخير.

وحسم لوكوموتيف موسكو الروسي وكوبنهاغن الدنماركي تأهلهما للدور الثاني، بفوزهما على زلين التشيكي وشيريف تيراسبول المولدوفي بهدفين نظيفين.

واقتنص لوكوموتيف الصدارة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه كوبنهاغن، الذي تفوق بفارق الموجهات المباشرة على شيريف تيراسبول، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، وظل زلين في المؤخرة برصيد نقطتين.

وارتقى فيكتوريا بلزن لصدارة المجموعة السابعة عقب فوزه 2 - 1 على مضيفه هابوعيل بئر السبع الإسرائيلي، مستفيدا من خسارة ستيوا بوخارست الروماني 1 - 2 أمام ضيفه لوغانو السويسري.

وارتفع رصيد فيكتوريا بلزن إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه ستيوا، اللذين تأهلا منذ الجولة الماضية للأدوار الإقصائية، فيما احتل لوغانو المركز الثالث برصيد تسع نقاط، وبقي هابوعيل في قاع الترتيب بأربع نقاط.

وحقق أرسنال الانجليزي فوزا ساحقا 6 - صفر على ضيفه باتي بوريسوف من بيلاروس في المجموعة الثامنة، التي شهدت أيضا فوز ريد ستار الصربي 1 - صفر على ضيفه كولن الألماني، ليظفر بورقة التأهل الثانية لدور الـ32 برفقة أرسنال عن تلك المجموعة.

وواصل أرسنال صدارته للمجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه ريد ستار، فيما تجمد رصيد كولن عند ست نقاط في المركز الثالث، وظل باتي بوريسوف في المؤخرة بخمس نقاط.

ولحق أولمبيك مارسيليا الفرنسي بركب المتأهلين للدور الثاني، بعدما حقق تعادلا سلبيا بطعم أمام ضيفه سالزبورغ النمساوي في المجموعة التاسعة، التي شهدت أيضا تعادل فيتوريا غيمارايش البرتغالي 1- 1 مع ضيفه قونيا سبور.

واحتفظ سالزبورغ، المتأهل منذ الجولة الماضية، بالصدارة برصيد 12 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه مارسيليا، في حين احتل قونياسبور المركز الثالث بست نقاط، وتذيل فيتوريا غيمارايش الترتيب بخمس نقاط.

وصعد أتلتيك بلباو الإسباني للدور ذاته، بفوزه 2 - صفر على مضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني في المجموعة العاشرة، التي شهدت تعادل هيرتا برلين الألماني 1 - 1 مع ضيفه أوسترسوند السويدي.

واعتلى بلباو صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه أوسترسوند، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي حسم تأهله منذ الجولة الماضية، فيما احتل زوريا المركز الثالث بست نقاط، وقبع هيرتا برلين في قاع الترتيب بخمس نقاط.

وفي المجموعة الحادية عشر، فاز فيتيسه أرنهيم الهولندي 1 - صفر على نيس الفرنسي، فيما تغلب زولت فارجم البلجيكي 3 - 2 على ضيفه لاتسيو الإيطالي.

ورغم الخسارة، ظل لاتسيو في الصدارة برصيد 13 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه نيس، فيما احتل زولت فارجم المركز الثالث بسبع نقاط، وتواجد فيتيسه في المؤخرة بخمس نقاط.

وواصل زينيت سان بيترسبرغ سلسلة انتصاراته في المجموعة الثانية عشر، عقب فوزه 3 - 1 على مضيفه ريال سوسييداد الإسباني، فيما تعادل فاردار المقدوني 1 - 1 مع روزنبورغ النرويجي.

ورفع زينيت رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 12 نقطة في المركز الثاني، علما بأن الفريقين ضمنا التأهل سويا منذ الجولة الماضية، واحتل روزنبورغ المركز الثالث بخمس نقاط، وظل فاردار في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.