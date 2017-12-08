إيقاف قائد بيرو لمدة عام بسبب المنشطات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة، إيقاف قائد منتخب بيرو باولو غيريرو لمدة عام، ليتأكد بذلك غيابه عن بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وسقط غيريرو (33 عاما)، في اختبار للكشف عن المنشطات أجري له بعد مباراة بيرو أمام الأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال، ليتم إيقافه احترازيا منذ ذلك الحين.

وفي الأسبوع الماضي، أدلى غيريرو، لاعب فلامينغو البرازيلي، بأقواله أمام لجنة الانضباط التابعة لفيفا، حيث أعرب آنذاك عن ثقته في صدور قرار ببراءته، مؤكدا أنه تمكن من إثبات هذه البراءة.

وقال "فيفا" في بيانه الصادر حول هذه العقوبة: "اللاعب سقط في اختبار للكشف عن مادة الكوكايين، وهي مادة مدرجة في قائمة المحظورات الخاصة بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وادا".

وتبدأ مدة العقوبة من الثالث من نوفمبر الماضي، الذي صدرت خلاله عقوبة الإيقاف الاحترازي.