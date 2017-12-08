زيدان عن رونالدو: الأفضل في العالم.. أريد بقاءه للأبد

بعد مشاهدته وهو يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم أمس الخميس وصف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنه أفضل لاعب على الإطلاق.



وردا على سؤال عما إذا كان رونالدو هو أفضل لاعب على الإطلاق قال زيدان "نعم. الأرقام تتحدث عن نفسها. سواء ما أنجزه بالفعل أو ما سيشارك في تحقيقه بالمستقبل.



"أريده أن يبقى في ريال مدريد للأبد. فهو يشعر بالسعادة مع الفريق ويريد أن يستمر معنا حتى نهاية مسيرته الكروية كما قال بنفسه. لا توجد كلمات كافية لوصف كريستيانو. حقق إنجازات استثنائية".



وأوضح "يمكن أن يأتي لاعب هنا إلى ريال مدريد ويقضي في النادي 20 عاما ولا يحقق ما حققه رونالدو. أتمنى أن يواصل مسيرته في كتابة تاريخ جديد للعبة هنا في ريال مدريد حتى تحين لحظة الاعتزال".



وحين سئل عن المقارنة بينه وبين رونالدو أجاب ضاحكا "بالتأكيد كنت الأفضل!"



وأضاف المدرب الفرنسي، الذي فاز هو الآخر بالكرة الذهبية لأفضل لاعب 1998 حين قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم "أعتقد أن رونالدو أفضل بمراحل لكنني لم أكن لاعبا سيئا".



وقبل مواجهة أشبيلية، الذي يحتل المركز الخامس متأخرا بمركز واحد عن بطل أوروبا لكنهما يتساويان في الرصيد (28 نقطة) بفارق ثماني نقاط عن برشلونة المتصدر، غدا السبت في الدوري الإسباني قال زيدان إن الأزمة الدفاعية التي يعاني منها فريقه في طريقها للحل.



ورغم أن زيدان سيخوض مباراة اشبيلية بدون ثلاثة من لاعبيه الأساسيين في خط الظهر وهم الثنائي الموقوف سيرجيو راموس وداني كارباخال اضافة إلى قلب الدفاع رفائيل فاران المصاب إلا أن جيسوس فاييخو قلب الدفاع البديل قد تعافى من إصابته. ويعاني فاران، الذي أصيب في فوز ريال الأربعاء 3-2 على بروسيا دورتموند في دوري الأبطال، من إصابة طفيفة وسيسافر مع الفريق لخوض كأس العالم للاندية الاسبوع المقبل.



وسيستمر غياب جاريث بيل عن الفريق ولا يعرف زيدان إن كان اللاعب سيتمكن من المشاركة في كأس العالم للاندية بالامارات حيث يسعى ريال مدريد للدفاع عن لقبه.