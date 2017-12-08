ستوك يحذر لاعبه الإسباني بعد أن غادر دكة البدلاء

وجه نادي ستوك سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحذيرا لمهاجمه خيسي رودريغيز لمغادرته مقاعد البدلاء قبل انتهاء المباراة التي فاز فيها فريقه 2-1 على سوانزي سيتي يوم السبت.

وغادر الاسباني رودريغيز، 24 عاما، المعار من باريس سان جيرمان مقاعد البدلاء بعد أن أجرى المدرب مارك هيوز أخر تبديلين في الدقيقة 70 من زمن المباراة.



وقال هيوز للصحفيين يوم الخميس: "ارتكب خطأ وتم تحذيره جراء ذلك."



وأضاف هيوز: "هو يعرف أنه مخطىء.. أوضحنا له بكل جلاء ما هو مطلوب منه مستقبلا، يشعر بالإحباط قليلا، يريد أن يلعب، كل اللاعبين يريدون ذلك".



وأحرز رودريغيز هدفا وحيدا في تسع مشاركات له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



وأكد هيوز أن المهاجم الإسباني سيغيب عن بعض المباريات المقبلة بعد عودته إلى بلاده بسبب مرض شقيقه.



ويحتل ستوك سيتي المركز 13 بين فرق دوري إنجلترا العشرين وسيحل ضيفا على فريق المركز السادس توتنهام هوتسبير في العاصمة لندن يوم السبت.