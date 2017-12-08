لام قائداً فخرياً للمنتخب الألماني

اختير فليب لام، القائد السابق للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم، الجمعة، قائدا فخريا لألمانيا لينضم إلى مجموعة من نخبة اللاعبين الذين سبقوه إلى هذا الشرف مثل فرانز بيكينباو واوفه زيلر ويورجن كلينسمان.

وجاء اختيار اللاعب السابق 34 عاما، الذي كان قائدا لمنتخب ألمانيا عندما فاز بمونديال 2014، لنيل هذا الشرف من خلال ممثلي الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الألماني لكرة القدم.

وقال رينارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم: "منذ العام 2006، كنا نصل إلى الدور قبل النهائي على الأقل في المونديال أو بطولات أوروبا، إنه لاعب يمثل ملامح الجيل الذهبي، والفريق بطل العالم 2014، هذا هو فيليب لام".

ويعتبر لام القائد الفخري السادس للمنتخب الألماني بعد فريتز والتر واوفه زيلر وفرانز بيكنباور ولوثار ماتيوس ويورجن كلينسمان.

وخلال مسيرته خاض لام 133 مباراة بقميص المنتخب الألماني، وكان آخرها نهائي كأس العالم بالبرازيل، عندما فازت ألمانيا 1-0 على الأرجنتين.

ورحل لام أيضا عن بايرن ميونخ منتصف العام الجاري، بعد أن فاز معه بلقبه الثامن في الدوري الألماني "بوندسليغا".