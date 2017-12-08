لاعب أوراوا: لا نقارن بكاشيما.. ولم نفكر بمواجهة الريال

قال يوكي آبي قائد أوراوا ريد دياموندز الياباني إن فريقه لا يشعر بضغوط لتكرار مسيرة مواطنه كاشيما أنتلرز الذي بلغ نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم العام الماضي وخسر بشق الأنفس أمام ريال مدريد.



ويستهل أوراوا بطل آسيا مشاركته في كأس العالم للأندية في أبوظبي بمواجهة الجزيرة بطل الإمارات غدا السبت وفي حال فوزه سيلتقي مع ريال مدريد بطل أوروبا في الدور قبل النهائي.



وقال آبي، لاعب ليستر سيتي السابق وهو واحد من لاعبين اثنين فقط توجا مع أوراوا بدوري أبطال آسيا في 2007 و2017، في مؤتمر صحفي الجمعة: "لا ننشغل بالمقارنة مع كاشيما فالظروف مختلفة ونركز فقط على تمثيل اليابان بأفضل شكل".



وشارك كاشيما في نسخة العام الماضي باعتباره بطلا لليابان صاحبة الضيافة وشق طريقه وسط جماهيره حتى النهائي وتقدم 2-1 على ريال مدريد قبل أن ينتفض بطل أوروبا ويتفوق 4-2 في الوقت الإضافي.



وعن مواجهة الجزيرة قال تاكافومي هوري مدرب أوراوا الذي اختير أفضل مدرب في آسيا هذا العام "إنه فريق قوي خاصة من الناحية البدنية ونحن أمام فرصة حاسمة وجاهزون للعب بأفضل شكل ممكن أمام صاحب الضيافة".



واختبر أوراوا مستواه أمام أندية الخليج العربي عندما فرض التعادل 1-1 على الهلال السعودي في الرياض ثم هزمه 1-صفر في اليابان ليحرز اللقب القاري الشهر الماضي.



كما رفض هوري الحديث عن إمكانية مواجهة ريال مدريد. مضيفا "تركيزنا منصب فقط على مباراة الغد ولا توجد احتمالية واقعية حتى الآن لهذه المواجهة مع بطل أوروبا".