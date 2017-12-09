الجزيرة يواجه أوراوا وعينه على ريال مدريد

يواجه الجزيرة الإماراتي يوم السبت نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.

ويلعب الجزيرة في الدور الثاني بعد أن تغلب في أولى مباريات البطولة على نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم الأربعاء بهدف دون رد، فيما يدخل النادي الياباني اللقاء بصفته الفائز ببطولة دوري أبطال آسيا 2017 بعد أن تعادل مع الهلال السعودي في ذهاب دور النهائي بهدف لمثله، قبل أن ينتصر الفريق الياباني في جولة الإياب بهدف دون رد على الأراضي اليابانية.

وسيقام اللقاء على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، على أن يلعب الفائز من اللقاء أمام ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، يوم الأربعاء في الثالث عشر من الشهر الحالي.

ويلعب الفائز من لقاء الوداد البيضاوي المغربي وباتشوكا المكسيكي أمام غريميو بورتو أليغري البرازيلي يوم الثلاثاء في الثاني عشر من الشهر الحالي.