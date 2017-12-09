باريوس: نطمح إلى انتزاع اللقب من ريال مدريد

ربما غاب لوكاس باريوس عن الأضواء منذ رحل عن نادي بوروسيا دورتموند الألماني بعد فترة مميزة شهدت التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مرتين متتاليتين بين 2010 و2012 لكنه يطمح للعودة إلى الواجهة من جديد عبر الفوز مع غريميو البرازيلي بكأس العالم للأندية في دولة الإمارات.

وانضم باريوس، 33 عاما، مهاجم منتخب باراغواي إلى غريميو هذا العام وساهم في تتويجه بلقب كأس ليبرتادوريس لأول مرة منذ 22 عاما عندما سجل ستة أهداف في البطولة ليقود الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ونجحت ثلاثة أندية برازيلية من قبل في التصدي لهيمنة كبار أوروبا على اللقب العالمي وهي كورنثيانز، مرتان، وساو باولو وإنترناسيونال ويأمل باريوس في انضمام فريقه لمنافسيه المحليين.

وقال في تصريحات صحفية: لم نأت إلى الإمارات في نزهة وغريميو ناد كبير ويجبرنا على تقديم أفضل ما لدينا باستمرار ونود العودة إلى البرازيل باللقب.

وسيبدأ غريميو مشواره من الدور قبل النهائي بمواجهة الفائز من مباراة يوم السبت بين الوداد البيضاوي المغربي وباتشوكا المكسيكي.

وتابع الرحالة باريوس الذي لعب لأندية في الأرجنتين والصين وفرنسا وروسيا وتشيلي: نعرف أننا الأقرب للوصول للنهائي لكن البدء من قبل النهائي ليس مزية ويجب أن نبذل أقصى جهد، نريد أن نلعب دور البطولة.

وواصل: في ليبرتادوريس كنا نلعب خارج أرضنا بشكل أفضل ونحن فريق قوي بالفعل ومتحد ولا تشوبه الأنانية.

واختتم باريوس: بالتأكيد نود ملاقاة ريال مدريد في النهائي فنحن نعرفه جيدا ونتطلع لانتزاع اللقب منه.

وسجل باريوس، الذي شارك في كأس العالم 2010 مع باراغواي، 18 هدفا في 43 مباراة مع غريميو بحسب أرقام الاتحاد الدولي للعبة، فيفا.