بايرن يواصل صدارته بفوز صعب على فرانكفورت

المصدر: برلين - د ب أ

انتزع بايرن ميونخ ثلاث نقاط مهمة عزز بهم صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد أن تغلب بصعوبة على مضيفه آينتراخت فرانكفورت1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري.

وشهدت أيضا هذه المرحلة فوز فيردر بريمن على بوروسيا دورتموند 2 - 1 وتعادل لايبزيغ مع ماينز 2 - 2 وهامبورغ مع فولفسبورغ سلبيا.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله أرتورو فيدال في الدقيقة 20.

وعزز بايرن ميونخ صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصديه إلى 35 نقطة محققا انتصاره الحادي عشر هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مثلها.

في المقابل توقف رصيد فرانكفورت عند 22 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند وأوغوسبورغ صاحبي المركز السابع والثامن على الترتيب.