توتنهام يدك مرمى ستوك بخماسية

اكتسح توتنهام ضيفه ستوك سيتي 5 - 1 في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت الجولة فوز بيرنلي على واتفورد 1 - صفر، وهيديرسفيلد على برايتون 2 - صفر وسوانسي سيتي على ويست بروميتش 1 - صفر وتوتنهام على ستوك سيتي 5 - 1 وتعادل كريستال بالاس على بورنموث 2 -2.

واكتسح توتنهام ضيفه ستوك سيتي 5 - 1.

وسجل أهداف توتنهام ريان شاوكروس، لاعب ستوك، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 21 وسون هيونغ مين في الدقيقة 53 وهاري كين، هدفين، في الدقيقتين 54 و64 وكريستيان إيركسن في الدقيقة 74 ، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لستوك سيتي ريان شاوكروس في الدقيقة 80.

ورفع توتنهام رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس ، وتوقف رصيد ستوك سيتي عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفاز بيرنلي على واتفورد بهدف نظيف سجله سكوت أرفيلد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، واضطر واتفورد لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد مارفين زيغيلار.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف توتنهام وأرسنال صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب، فيما توقف رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الثامن.

وفاز هدرسفيلد على برايتون 2 - صفر.

وسجل هدفي هدرسفيلد ستيف موني في الدقيقتين 12 و43.

ورفع هدرسفيلد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف خلف إيفرتون فيما توقف رصيد برايتون عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف ساوثهامبتون.

وانتزع سوانسي سيتي فوزا صعبا من ضيفه وست بروميتش 1 - صفر.

ويدين سوانسي سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ويلفريد بوني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.

ورفع سوانسي رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، فيما توقف رصيد وست بروميتش 13 نقطة في المركز السابع عشر.

وتعادل كريستال بالاس مع ضيفه بورنموث 2 - 2.

وسجل هدفي كريستال بالاس لوكا ميليفوجيفيتش في الدقيقة 41 من ركلة جزاء وسكوت دان في الدقيقة 44 ، فيما سجل هدفي بورنموث جيرمين ديفو في الدقيقتين العاشرة و48.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 11 نقطة في المركز العشرين الأخير، كما رفع بورنموث رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر.