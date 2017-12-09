زينغا مدرباً لكروتوني الإيطالي

أعلن نادي كروتوني الايطالي لكرة القدم تعيين الحارس الدولي السابق والتر زينغا مدربا لفريقه خلفا لدافيدي نيكولا الذي استقال من منصبه الأربعاء.

وكان زينغا حارسا مميزا ودافع عن مرمى منتخب إيطاليا في 58 مباراة، كما كان الحارس الأساسي لإنتر ميلان لأكثر من 10 أعوام، لكنه لم يحقق نجاحا مماثلا في مسيرته التدريبية حتى الآن.

وبدأ زينغا في مجال التدريب في الولايات المتحدة عام 1998، ثم تنقل بين العديد من الفرق عدد منها في الامارات والسعودية. وفي إيطاليا أشرف على باليرمو وكاتانيا وسمبدوريا من دون أن يحق نجاحا.

ويحتل الفريق المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإيطالي، ويتقدم بنقطتين فقط عن صاحب أول مراكز الهبوط الى الدرجة الثانية.