غيغز مهتم بتدريب منتخب ويلز

اعرب الويلزي راين غيغز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق عن اهتمامه بأن يصبح المدرب المقبل لمنتخب بلاده خلفا لكريس كولمان.

وخاض غيغز 64 مباراة مع منتخب ويلز سجل فيها 12 هدفا بين 1991 و2007، وأكد أنخ مهتم بخلافة كولمان في منصبه.

وقال غيغز لشبكة سكاي سبورت: بالطبع أنا مهتم بتدريب المنتخب، فأنا لعبت مع منتخب ويلز ومع مانشستر يونايتد وسبق ان قلت أنني أريد العودة إلى التدريب. من الواضع أنه أحد أهم المناصب.

وأضاف النجم الدولي السابق: لم أتحدث مع أحد في الوقت الراهن، ولكن بالتأكيد سأكون مهتما بتولي تدريب منتخب بلادي.

وأشرف غيغز (44 عاما) على تدريب مانشستر يونايتد مؤقتا لأربع مباريات في 2014 بعد إقالة ديفيد مويز، ثم عمل مساعدا للمدرب الهولندي لويس فان غال لمدة عامين قبل أن يترك مانشستر في العام الماضي.

وكان كريس كولمان قد تخلى في 18 نوفمبر عن تدريب منتخب ويلز وذلك بعد فشله بقيادته إلى كأس العالم 2018 في روسيا. ووصل منتخب ويلز تحت إشراف كولمان إلى نصف نهائي كأس أوروبا 2016 في فرنسا.