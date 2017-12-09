لاعبو برشلونة يجتمعون على مأدبة ميسي احتفالاً بتجديده

اجتمع أغلب لاعبي فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم مساء الجمعة في المطعم المملوك لزميلهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعائلته في المدينة الكتالونية.



وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان تجديد عقد ميسي حتى عام 2021 ، وخلال الاستعداد لمباراة الفريق المقررة أمام فياريال يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني.



وشهد التجمع أجواء احتفالية للاعبي الفريق الذي يتربع على صدارة الدوري الإسباني بفارق خمس نقاط أمام أقرب منافسيه ، والذي تأهل من صدارة مجموعته إلى دور الستة عشر من دوري الأبطال كما تأهل إلى دور الستة عشر بكاس ملك إسبانيا.



وتجدر الإشارة إلى أن المطعم المملوك لميسي وعائلته ، يعد مكانا مفضلا لاجتماعات لاعبي برشلونة ، حسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.