مبخوت يقود الجزيرة لمواجهة ريال مدريد

سجل علي مبخوت هدفا ليقود الجزيرة الإماراتي للفوز 1 - صفر على أوراوا ريد دايموندز الياباني والتأهل لمواجهة ريال مدريد في قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم يوم السبت.



وحقق حامل لقب الدوري الإماراتي انتصاره الثاني على التوالي بعدما تفوق في المباراة الافتتاحية على أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الأربعاء بفضل هدف رومارينيو الذي صنع اليوم هدف الانتصار لمبخوت في الدقيقة 52 أمام بطل آسيا.



وسيلعب الجزيرة في قبل النهائي مع ريال مدريد حامل اللقب وبطل أوروبا يوم الأربعاء على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.



وكان الوداد البيضاوي المغربي بطل أفريقيا أخفق في وقت سابق اليوم في بلوغ قبل النهائي عقب خسارته 1 - صفر أمام باتشوكا المكسيكي بعد اللجوء إلى وقت إضافي وعقب خوض أكثر من 45 دقيقة بعشرة لاعبين.