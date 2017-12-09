ويست هام يحقق انتصاره الأول مع مويس أمام تشيلسي

تعرضت آمال تشيلسي في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لضربة جديدة بالخسارة 1 - صفر أمام ويست هام يونايتد بفضل هدف ماركو أرناوتوفيتش يوم السبت.



وتبادل أرناوتوفيتش، المنضم هذا الصيف قادما من ستوك سيتي، الكرة مع مانويل لانزيني على حافة المنطقة قبل أن يسدد كرة منخفضة في مرمى الحارس ثيبو كورتوا بعد مرور سبع دقائق من البداية على ستاد لندن.

وعانى تشيلسي أمام دفاع ويست هام الذي ظهر بشكل قوي تحت قيادة المدرب الجديد ديفيد مويس.

ويتأخر تشيلسي بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الدوري وبثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني قبل قمة مانشستر يوم الأحد.