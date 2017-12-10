الإصابة تبعد إنييستا عن مباراة فياريال

سيلعب برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بدون قائده أندريس إنييستا خلال رحلته لملاقاة فياريال يوم الأحد عقب فشل لاعب الوسط في التعافي من إصابته بشد عضلي.

كما سيغيب عن صفوف برشلونة ثنائي قلب الدفاع سامويل أومتيتي وخافيير ماسكيرانو وهو ما يعني أن توماس فيرمايلين يحتمل أن يشارك في ثاني مباراة له في دوري الدرجة الأولى منذ البداية هذا الموسم في ظل تطلع الفريق الكاتالوني لأول انتصار في ثلاث مباريات عقب التعادل مع فالنسيا وسيلتا فيغو.

ولم تتسم نتائج فياريال بالاتساق هذا الموسم وهو ما أدى لإقالة المدرب فران إسكريبا في سبتمبر الماضي، وفاز الفريق في أربع من بين أول خمس مباريات تحت قيادة خلفه خافي كاييخا لكنه تعادل مرة واحدة وخسر في مباراتين ضمن آخر ثلاث مباريات.

وسيبتعد ستة لاعبين عن تشكيلة كاييخا بسبب الإصابة بما في ذلك المهاجم الكولومبي كارلوس باكا والمهاجم الأساسي سامو كاستييخو.

وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة خلال مؤتمر صحفي يوم السبت: يجب أن نضع في حساباتنا ما سيقومون به لحل مشكلة الإصابات لكنني واثق من أنهم سيحاولون وسيلعبون كما يفعلون دوما.

وأضاف: سيسعون للاحتفاظ بالكرة وسيحاولون وضعنا تحت الضغط، أنا واثق من أنهم سيحاولون وسيلعبون بنفس الطريقة أمامنا أيضا.

ولم يفز برشلونة في آخر مباراتين له في الدوري على ملعب فياريال وأفلت بالتعادل 1 - 1 الموسم الماضي بفضل ركلة حرة نفذها ليونيل ميسي في الوقت بدل الضائع.