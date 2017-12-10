دورتموند يستغني عن مدربه الهولندي بوش

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يوم الأحد رسميا عن إقالة مدربه الهولندي بيتر بوش بسبب تراجع النتائج بعد ستة أشهر فقط من توليه المسئولية وجرى استبداله بالمدرب الجديد بيتر شتويغر.



وسجل بوش المدرب السابق لأياكس أمستردام الهولندي بداية قوية في الموسم الحالي من الدوري الألماني ولكن تراجع نتائج الفريق في الدوري المحلي بجانب الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا دون تحقيق أي انتصار أدى إلى إقالته في النهاية.



وحصل بوش (54 عاماً) على تصويت بالثقة من قبل مجلس إدارة دورتموند الشهر الماضي ولكن مع استمرار تراجع النتائج لم يكن هناك مفر من إقالته.



وحقق دورتموند انطلاقة مثالية هذا الموسم في بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا)، حيث تربع على صدارة ترتيب المسابقة فترة ليست بالقصيرة، قبل أن تتراجع نتائجه بشدة، ويعجز عن تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الثماني الأخيرة في البطولة حيث تعادل ثلاث مرات وخسر خمس مرات كان آخرها أمام ضيفه فيردر بريمن يوم السبت بهدفين مقابل هدف. ولم ينجح دورتموند سوى في الفوز مرة واحدة فقط في أخر 13 مباراة على مستوى جميع المسابقات.



وكان بوش قد تولى تدريب دورتموند في الصيف الماضي خلفا لتوماس توخيل، الذي رحل عن الفريق إثر خلافه مع هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي .



وقال فاتسكه خلال مؤتمر صحفي: لقد قررنا الليلة الماضية بعد مناقشات مع بيتر بوش أننا سنستغنى عن خدماته. وأضاف: أود أن أشكر بيتر بوش بالنيابة عن الجميع في بوروسيا، لازلنا نعتبره مدربا وشخصا رائعا.



وقاد بوش فريق أياكس للوصول لنهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، لكن مسيرته مع دورتموند لم تحقق نفس النجاح.



وتسببت الإصابات والأخطاء الفردية في تقليص اختياراته في تشكيل الفريق، لكنه تعرض لانتقادات قوية بسبب طريقة لعبه المفتوحة والتي أدت إلى اهتزاز شباك الفريق بعدد كبير من الأهداف عبر الهجمات المرتدة.

وتولى النمساوي شتويغر (51 عاماً) تدريب دورتموند بشكل فوري وبعقد يمتد حتى نهاية الموسم بعد إقالته الاسبوع الماضي من تدريب كولون.

وقاد شتويغر فريق كولون للعودة إلى البوندسليغا وللمنافسات الأوروبية للمرة الأولى منذ 25 عاما قبل إقالته.



وسيكون الظهور الأول لشتويغر مع دورتموند يوم الثلاثاء من خلال المواجهة أمام مضيفه ماينز ثم يلتقي الفريق مع هوفنهايم في البوندسليجا ويخرج لملاقاة بايرن ميونخ في الكأس قبل عطلة أعياد الميلاد.

وسيعرف دورتموند مصيره في الدوري الأوروبي من خلال قرعة دور الـ32 التي تقام يوم الإثنين.