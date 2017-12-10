سان جيرمان يعود إلى سكة الانتصارات بالفوز على ليل

عاد فريق باريس سان جيرمان لطريق الانتصارات بتغلبه على ليل 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السابعة عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل أهداف سان جيرمان أنخيل دي ماريا في الدقيقة 28 وخافيير باستوري في الدقيقة 49 وكيليان مبابي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل أنور الغازي هدف حفظ ماء الوجه لليل في الدقيقة 86.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 44 نقطة ليعزز صدارته للدوري، فيما توقف رصيد ليل عند 18 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف خلف تروا.

وكان باريس سان جيرمان خسر أمام ستراسبورغ 1 - 2 في الجولة الماضية ثم خسر من بايرن ميونخ 1 - 3 في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويعد هذا الفوز هو الرابع عشر لسان جيرمان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة واحدة والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الهزيمة هي التاسعة ليلي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاث.