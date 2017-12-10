ملقا يخطف فوزاً هاماً من سوسيداد ويواصل رحلة الهرب من الهبوط

ابتعد ملقا عن قاع جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه ريال سوسيداد 2 -صفر يوم الأحد في المرحلة الخامسة عشر من المسابقة.



وتقدم بورخا باستون بهدف لملقا من ضربة جزاء في الدقيقة 23 ثم أضاف لاعب الوسط الأوروغوياني تشوري كاسترو الهدف الثاني في الدقيقة 58 من متابعة لضربة الجزاء التي أهدرها باستون.



ورفع ملقا رصيده إلى 11 نقطة ليتقدم من المركز العشرين الأخير إلى المركز التاسع عشر وتجمد رصيد سوسيداد عند 19 نقطة في المركز التاسع.

وحقق ملقا فوزه الثالث هذا الموسم مقابل تعادلين وعشر هزائم وخسر سوسيداد للمرة السادسة مقابل خمسة انتصارات واربعة تعادلات.

