نابولي يتعادل مع فيورنتينا ويهدر فرصة الانفراد بالصدارة

فشل نابولي في استعادة صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد تعادله بدون أهداف مع ضيفه فيورنتينا في الجولة السادسة عشرة.

وجاء تعادل نابولي بعد خسارته الأسبوع الماضي 1 - صفر أمام يوفنتوس ليفشل في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي وذلك للمرة الأولى في موسمين ونصف الموسم مع المدرب ماوريتسيو ساري.

ويتصدر إنتر ميلان، الذي حافظ على سجله الخالي من الهزيمة، البطولة برصيد 40 نقطة من 16 مباراة بعد تعادله بدون أهداف أيضا يوم السبت مع مستضيفه يوفنتوس.

ويتأخر نابولي صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة عن المتصدر ويليه يوفنتوس برصيد 38 نقطة وروما في المركز الرابع وله 35 نقطة.

وكانت أفضل فرص لنابولي من بيوتر زيلينسكي عندما أطاح بالكرة فوق العارضة وسدد كرة أخرى أبعدها ماركو سبورتيلو لتصطدم بالقائم، وسدد ماريك هامشيك في القائم كرة أخرى من حافة منطقة الجزاء وأهدر دريس ميرتنز فرصة أخرى.

وعاد بنيفنتو، الذي حصد النقطة الأولى هذا الموسم بعد تعادله مع ميلانو الأسبوع الماضي، إلى الهزائم بعد خسارته 2-صفر أمام أودينيزي ليظل في المركز الأخير.