هدف جيرو ينقذ أرسنال من الخسارة أمام ساوثهامبتون

سجل البديل أوليفييه جيرو هدفا قرب النهاية ليمنح أرسنال التعادل 1 - 1 مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وشارك جيرو مهاجم منتخب فرنسا بدلا من مواطنه ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 72 وهز شباك أصحاب الأرض بضربة رأس متقنة في الدقيقة 88 بعد تمريرة عرضية من أليكسيس سانشيز.

وقبل هذا الهدف بدا أن أرسنال سيتعرض للخسارة الثانية على التوالي بعدما تعثر 3 - 1 أمام مانشستر يونايتد على ستاد الإمارات الأسبوع الماضي. وتقدم أرسنال إلى المركز الخامس برصيد 29 نقطة وبفارق الأهداف عن ليفربول رابع الترتيب.

وبدأ ساوثهامبتون المباراة بشكل مثالي وتلقى تشارلي أوستن تمريرة من دوسان تاديتش وهز شباك بيتر تشيك حارس أرسنال ليحرز هدفه الرابع في ثلاث مباريات بالدوري بعد مرور ثلاث دقائق من البداية.