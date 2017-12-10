وفاة صاحب أسوأ التحام في تاريخ كأس العالم

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الدولي الكاميروني السابق بنجامين ماسينغ، الذي اكتسب شهرة كبيرة بسبب التحاماته التي اتسمت بالخشونة والعنف خلال كأس العالم لكرة القدم 1990 في إيطاليا توفي يوم الأحد عن 55 عاما.



وتدخل ماسينغ بقوة ضد كلاوديو كانيجيا في المباراة الافتتاحية للبطولة أمام الأرجنتين في ميلانو وهو ما عرف بأنه أسوأ التحام في تاريخ كأس العالم.



وعزز هذا التدخل الخشن شهرة غير مرغوبة للكاميرون التي بلغت دور الثمانية في البطولة لتصبح وقتها أول منتخب افريقي يبلغ هذا الدور.



وطُرد ماسينغ في المباراة الافتتاحية وغاب عن المباريات الثلاث التالية لكنه عاد وشارك أمام إنجلترا في دور الثمانية في نابولي حينما تسبب في ركلة جزاء ضد جاري لينيكر خلال مباراة خسرتها الكاميرون 3-2 في الوقت الإضافي.



وخاض ماسينغ، الذي لعب في كريتي الفرنسي، 34 مباراة مع منتخب بلاده بين عامي 1986 و1992.