أسينسيو على بعد هدف واحد من كسر رقم قياسي جديد

سيكفي ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد الصاعد هز شباك علي خصيف حارس الجزيرة الإماراتي في كأس العالم للأندية لكرة القدم يوم الأربعاء ليحقق إنجازا شخصيا بالتسجيل في أول مباراة يخوضها مع ريال في كل البطولات.

وأحرز أسينسيو، 21 عاما، هدفين أمام برشلونة في فوز ريال 5 - 1 في مجموع مباراتي كأس السوبر الإسبانية في أغسطس ليصبح أول لاعب في تاريخ ناديه يسجل في مشاركاته الأولى في خمس بطولات.

وهز أسينسيو الشباك في أول مباراة له مع ريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر المحلية وتتبقى له كأس العالم للأندية.

ولم يشارك أسينسيو مع ريال عندما توج باللقب العام الماضي على أرض اليابان ويأمل في تعزيز رقمه القياسي بالتسجيل أمام بطل الإمارات في قبل نهائي كأس العالم للأندية في أبوظبي يوم الأربعاء.

ونقل موقع ريال مدريد على الإنترنت عن أسينسيو قوله: يتبقى لي التسجيل فقط في أول مشاركة لي بكأس العالم للأندية، فلنرى إن كنت سألعب وأسجل لكي تكتمل السلسلة.

ولعب أسينسيو دورا كبيرا في تتويج ريال بثنائية الدوري المحلي ودوري الأبطال في الموسم الماضي وهو الأول له مع الفريق كما افتتح الموسم الجاري بإضافة لقبي السوبر المحلي والسوبر الأوروبي.

وأصبح ركيزة أساسية في فريق المدرب زين الدين زيدان هذا الموسم حيث سجل سبعة أهداف في 22 مباراة ولم يغب سوى عن أربع مباريات بسبب الإصابة.

وحافظ خصيف حارس الجزيرة على نظافة شباكه في فوزين بنتيجة 1 - صفر على أوكلاند سيتي النيوزيلندي وأوراوا ريد دايموندز الياباني في أول مباراتين بكأس العالم للأندية.

ولسوء حظ بطل الإمارات يصل ريال مدريد وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو إلى أبوظبي في حالة معنوية مرتفعة بعد فوز كاسح 5 - صفر على إشبيلية وبعد حصول المهاجم البرتغالي على جائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة.