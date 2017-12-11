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إصابة راموس تثير الشكوك حول مشاركته أمام الجزيرة

المصدر: العربية.نت
راموس واضعا القناع الواقي على وجهه
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شعر سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بآلام في ربلة الساق خلال مشاركته بمران في أبوظبي استعدادا لمواجهة الجزيرة الإماراتي في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية لكرة القدم يوم الأربعاء.

ونشرت صحيفة ماركا فيديو يظهر معاناة راموس من آلام بساقه اليسرى وطلب من أطباء الفريق مساعدته واقترب منه المدرب زين الدين زيدان لمتابعة حالته.

ولم يصدر النادي أي تعليق بشأن حالة راموس حتى الآن.

وعانى راموس مؤخرا من إصابة بكسر في الأنف ليرتدي قناعا واقيا في المباريات الماضية.

وبدا مدافع منتخب إسبانيا متحفزا عند وصول بطل أوروبا إلى أبوظبي يوم الأحد وقال إن ريال متأهب للاحتفاظ باللقب.

كلمات دالّة

#راموس, #ريال مدريد, #كأس العالم للأندية

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