راموس عن كأس العالم للأندية: فرصة للفوز بلقب جديد

قال سيرجيو راموس قائد ريال مدريد إن فريقه وصل إلى أبوظبي مفعما بالشغف والحماس لإضافة لقب جديد لرصيده إذ يستعد لمواجهة الجزيرة الإماراتي في قبل نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء.

وتحدث مدافع إسبانيا لموقع ناديه على الإنترنت بعد الوصول إلى أبوظبي اليوم الأحد بعد رحلة استغرقت نحو سبع ساعات قائلا: سيتعين علينا التأقلم سريعا مع الأجواء بعد هذه الرحلة ثم نستعد بجدية، إنها فرصة للفوز بلقب جديد.

واستهل ريال الموسم بالفوز بلقبي السوبر الإسباني والسوبر الأوروبي لكنه تعثر في حملة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني.

لكن قبل السفر إلى الإمارات سحق ريال منافسه إشبيلية 5 - صفر مما رفع معنويات فريق المدرب زين الدين زيدان.

وتابع راموس: وصلنا في حالة جيدة بعد فوز كبير على إشبيلية ونحن متحفزون ويجب أن نحافظ على الاستقرار والتوازن.