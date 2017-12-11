غريميو وباتشوكا أمام فرصة تاريخية لبلوغ النهائي

يترقب عشاق كرة القدم يوم الثلاثاء على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين المباراة المرتقبة بين غريميو بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف في نصف النهائي الأولى لكأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات.

ويدخل غريميو، البطولة منتشياً بتتويجه بلقب كوبا ليبرتادوريس، وعلى الجانب الآخر، وصل باتشوكا لنصف النهائي للمرة الثانية بعدما حقق الإنجاز ذاته في عام 2008.

وجاء تأهل باتشوكا بعد معاناة كبيرة حيث احتاج إلى وقتا إضافيا لإقصاء الوداد البيضاوي المغربي. ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى المباراة النهائية التي تقام يوم 16 ديسمبر ضد الفائز في مباراة الجزيرة وريال مدريد المقرر لها يوم الأربعاء.

ويفتقد فريق غريميو تحت قيادة مدربه ريناتو غاوتشو خدمات لاعب الوسط الصاعد آرثر ولكنه سيعتمد على لوان الفائز بالميدالية الذهبية الأوليمبية، والمخضرم مارسيلو غروهي في حراسة المرمى والحس التهديفي للمهاجم لوكاس باريوس.

في المقابل، لا يبدو أن الارهاق قد نال من باتشوكا رغم خوضه مباراة امتدت لـ 120 دقيقة أمام الوداد. ويُحاول باتشوكا الاستفادة من تألق الثنائي فيكتور غوزمان وجوناثان أوريتافيسكايا خلال المواجهة أمام غريميو.

وفي مواجهة من نوع خاص على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين يلتقي يوم الثلاثاء الوداد المغربي مع أوراوا ريد دايموندز الياباني في مباراة تحديد المركز الخامس.

ويتطلع الفريقان للخروج من البطولة مرفوعين الرأس عبر تحقيق الفوز الأول لهما بعد هزيمة الوداد على يد باتشوكا وخسارة ريد دايموندز أمام الجزيرة بطل الدوري الإماراتي بهدف نظيف.

ويسعى الوداد للظهور بشكل أفضل عما قدمه في مباراته الأولى أمام باتشوكا حيث لم ينجح في تهديد مرمى العملاق المكسيكي كثيراً حيث خاض أخر عشرين دقيقة من تلك المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائد الفريق إبراهيم النقاش.

والتقت الفرق الآسيوية والأفريقية في كأس العالم للأندية سابقاً 12 مرة، وتفوّقت الأندية الآسيوية في تسع مواجهات بينما انتهت مباراتين بالتعادل فيما كان الأهلي المصري هو الفريق الأفريقي الوحيد الذي تفوق في الوقت الأصلي على خصم آسيوي عندما تخطى سانفريتشي هيروشيما الياباني بنتيجة 2 - 1 في 2012.