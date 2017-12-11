فالفيردي يعترف: ألفارو موراتا يخيفني

يقول إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة إن الفارو موراتا مهاجم ريال مدريد السابق وتشيلسي حاليا سيكون من أخطر اللاعبين الذين سيعمل لهم فريقه ألف حساب قبل مواجهة بين العملاقين في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وسيجدد تشيلسي وبرشلونة تنافسهما المعتاد في دوري الأبطال حيث يرجع اخر لقاء بينهما إلى قبل نهائي 2012 عندما تفوق تشيلسي 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة قبل أن يقتنص لقبه الوحيد في البطولة حتى الآن.



وفاز برشلونة في قبل نهائي 2009 بهدف في ستامفورد بريدج سجله القائد الحالي أندريس إنيستا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع محطما قلوب مشجعي تشيلسي.



وقال فالفيردي: إنها قرعة صعبة جدا بالنسبة لنا بسبب قوة المنافس. شيلسي بطل الدوري الممتاز لكننا متحمسون رغم معرفتنا بصعوبة المواجهة.



وتابع: تشيلسي فريق قوي بدنيا وذكي خططيا. استفاد من الطبيعة البدنية القوية لمنافسات الدوري الممتاز، وبالتعاقد مع موراتا زادت سرعتهم في الهجوم بينما يجيد إيدن هازارد التحرك بين الخطوط.



وسبق لموراتا أن هز شباك برشلونة عندما كان لاعباً في يوفنتوس الإيطالي خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2015 قبل أن يسجل برشلونة هدفين عن طريق سواريز ونيمار لتنتهي المواجهة 3-1 لمصلحة الفريق الإسباني.