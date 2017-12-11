قرعة الدوري الأوروبي: مواجهات سهلة للمرشحين

أسفرت قرعة الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي سحبت يوم الإثنين في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات سهلة لأبرز المرشحين لنيل اللقب خصوصا أرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

واوقعت القرعة أرسنال في مواجهة أوسترسوند السويدي، فيما يلتقي ميلان مع لودوغوريتس البلغاري، وأتلتيكو مدريد مع كوبنهاغن الدنماركي.

ويسعى أرسنال إلى الظفر بلقب المسابقة لضمان المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في حال عدم إنهائه الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز على غرار مواطنه مانشستر يونايتد الذي ظفر بلقبها العام الماضي وحجز مكانه في المسابقة القارية الأم هذا الموسم.



وهي المرة الأولى التي يواجه فيها أرسنال فريقا سويديا في المسابقات القارية منذ لقائه أيك سولنا موسم 1990-1991 في دور المجموعات لمسابقة أبطال أوروبا.

ولن يجد أرسنال أي صعوبة في تخطي عقبة أوسترسوند الذي تأسس في 31 أكتوبر 1996 أي بعد شهر من استلام الفرنسي أرسين فينغر مهمة تدريب المدفعجية.

ولا تختلف طموحات ميلان عن أرسنال حيث يجعل من مسابقة يوروبا ليغ هدفا للعودة إلى المسابقة القارية الأم خصوصا في ظل تباين نتائجه في الدوري المحلي حيث يحتل المركز السابع بفارق 16 نقطة خلف جاره إنتر ميلان المتصدر.

ومن جهته، يخوض أتلتيكو مدريد الساعي الى تضميد جراحه بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي حل فيها وصيفا في 2014 و2016، اختبارا سهلا نسبيا أمام مضيفه كوبنهاغن الدنماركي.

وخلفت القرعة بعض المواجهات الساخنة أبرزها بين نابولي الإيطالي بطل 1989 مع لايبزيغ الألماني وصيف بطل الدوري الالماني، وبوروسيا دورتموند ثالث البوندسليغا مع أتالانتا الايطالي، وليون الفرنسي الذي تقام المباراة النهائية للمسابقة على أرضه في 16 مايو المقبل، مع فياريال الاسباني.

ويكمل نابولي وبوروسيا دورتموند المشوار القاري في يوروبا ليغ بعد فشلهما في تخطي دور المجموعات في دوري الابطال.

وتبرز ايضا مباريات سلتيك الاسكتلندي مع زينيت سان بطرسبورغ الروسي بطل 2008، وستيوا بوخارست الروماني مع لاتسيو الايطالي، ونيس الفرنسي مع لوكوموتيف موسكو الروسي، ومرسيليا الفرنسي مع براغا البرتغالي، وسبارتاك موسكو الروسي مع أتلتيك بلباو الاسباني.

وتقام المباريات في 15 فبراير المقبل ذهابا، و22 منه إيابا.