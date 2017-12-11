محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

حقق النجم الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الانجليزي لكرة القدم، إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازاته الفردية التي حققها خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة، وذلك بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017 المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الاثنين.



وحصل صلاح على أعلى نسبة تصويت في الاستفتاء الجماهيري الذي طرحته الشبكة على موقعها الألكتروني الرسمي. متفوقاً على كل من اللاعب الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ والغيني نابي كيتا والسنغالي ساديو ماني والنيجيري فيكتور موزيس.



وقال صلاح، البالغ من العمر 25 عاما، للقسم الرياضي في "بي بي سي": أنا سعيد جدا للفوز بهذه الجائزة، وفوزك بجائزة ما دائما يعد شعورا خاصا. تشعر وكأنك أنجزت شيئا مهما في تلك السنة، ولذا فأنا أشعر بغبطة كبيرة، وأود أن أفوز بالجائزة في العام المقبل أيضا.



ولعب صلاح دورا كبيرا في الأهداف السبعة التي أوصلت منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1990م، كما سجل 13 هدفاً بقميص ليفربول الإنجليزي منذ بداية الموسم.