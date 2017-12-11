مخاوف من غياب لاعبي ريال مدريد عن "الكلاسيكو"

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الاثنين أن لاعبي ريال مدريد يخاطرون بغيابهم عن مباراة كلاسيكو الكرة الإسبانية في 23 ديسمبر الجاري أمام برشلونة وذلك بسبب مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية.



وقالت الصحيفة الإسبانية أنه في حال تعرض أحد لاعبي النادي الأبيض للطرد في أخر مباراة للفريق في مونديال الأندية فإنه سيتعين عليه أن ينفذ عقوبة الإيقاف في المباراة الرسمية التالية، كما تنص لوائح الانضباط الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وتنص لوائح الفيفا على التالي: في حال عدم تنفيذ أحد اللاعبين عقوبة الإيقاف خلال إحدى البطولات بسبب انتهاء مشاركة الفريق بالإقصاء أو كان الطرد في المباراة الأخيرة فإنه ينفذ عقوبة الإيقاف في المباراة الرسمية الأولى للفريق في المنافسة التالية.